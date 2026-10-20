Das soll sich bei Bioprodukten in der EU ändern

„Die irische Ratspräsidentschaft hat heute ein starkes Ergebnis für Landwirte, Verbraucher und den Agrar- und Ernährungssektor erzielt. Die Einigung unterstreicht unser Engagement für die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und die Schaffung der Voraussetzungen dafür, dass der Bio-Sektor in der gesamten Europäischen Union weiterhin florieren kann“, sagte der zuständige irische Minister und Vertreter des EU-Ratsvorsitzes Martin Heydon. Die vorläufige Vereinbarung muss noch von Rat und EU-Parlament formell abgesegnet werden. Umgesetzt werden sollen die neuen Regeln dann planmäßig vor Ende des Jahres, wenn die derzeitigen Vorschriften für importierte Bioprodukte auslaufen.