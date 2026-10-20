Umsatzminus: Lindt-Chef nach 33 Jahren gefeuert

Der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf übernimmt per sofort interimistisch die Führung, wie Lindt & Sprüngli in Kilchberg im Kanton Zürich mitteilte. Der 71-Jährige war viele Jahre Finanzchef und hatte den Konzern bereits bis 2022 geleitet. Außerdem gehört er dem Verwaltungsrat an. Ein dauerhafter Nachfolger soll im zweiten Quartal 2027 ernannt werden.