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Satte Schoko-Krise

Umsatzminus: Lindt-Chef nach 33 Jahren gefeuert

Wirtschaft
20.10.2026 13:58
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Schweizer Schokoladenriesen Lindt kommt es zu einem überraschenden Führungswechsel. Konzernchef Adalbert Lechner verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Nach 33 Jahren bei Lindt ist für ihn damit Schluss. Sein Vorgänger Dieter Weisskopf (71) übernimmt übergangsweise.

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Der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf übernimmt per sofort interimistisch die Führung, wie Lindt & Sprüngli in Kilchberg im Kanton Zürich mitteilte. Der 71-Jährige war viele Jahre Finanzchef und hatte den Konzern bereits bis 2022 geleitet. Außerdem gehört er dem Verwaltungsrat an. Ein dauerhafter Nachfolger soll im zweiten Quartal 2027 ernannt werden.

Unter Lechner (65) hatte Lindt die Preise massiv angehoben, was dazu führte, dass viele Kunden im Supermarkt nicht mehr zu Lindt-Schokolade griffen.

Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres zieht Lindt & Sprüngli die Reißleine: Der ...
Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres zieht Lindt & Sprüngli die Reißleine: Der Schweizer Schokoladenhersteller trennt sich von Konzernchef Adalbert Lechner.(Bild: Barbara Kneidinger)

Der Verwaltungsrat sei zum Schluss gekommen, dass Lindt & Sprüngli eine neue operative Führung benötige, um zu beständigem, starkem Wachstum zurückzukehren und die Marktchancen weltweit besser auszuschöpfen, hieß es zur Begründung.

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Preiserhöhungen bremsten Absatz
Lindt & Sprüngli kämpft seit Monaten mit Absatzproblemen. Wegen der stark gestiegenen Kakaopreise hatte der Hersteller von Lindor-Kugeln und Schokohasen seine Verkaufspreise massiv erhöht. Im ersten Halbjahr 2026 betrugen die Aufschläge durchschnittlich 11,8 Prozent. Gleichzeitig gingen die verkauften Mengen deutlich zurück.

Besonders in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien reagierten die Konsumenten empfindlicher auf die höheren Preise als erwartet. Lindt begann – natürlich erst nach Ostern – einzelne Produkte wieder günstiger anzubieten. Zudem setzt der Konzern – wie auch die Konkurrenz – auf kleinere Packungen.

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