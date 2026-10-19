Meta räumt Benachteiligung von Brasiliens Lula ein

Lula und Bolsonaro stehen einander am 25. Oktober in einer Stichwahl gegenüber. Lulas Lager hatte Anfang der Woche angekündigt, eine Beschwerde bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) einzureichen. Darin wird dem Konzern, zu dem neben Instagram WhatsApp und Facebook gehören, eine Manipulation der sozialen Medien während der Wahl in Brasilien vorgeworfen. Nach Angaben von Lulas Partei wurden einige seiner Beiträge ohne Teilen-Button angezeigt, hatten eine geringere Reichweite oder wiesen technische Fehler auf.