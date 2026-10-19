Meta räumt Benachteiligung von Brasiliens Lula ein

Meta-Mitarbeiter haben einem Medienbericht zufolge intern eingeräumt, die Instagram-Konten des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva während des Wahlkampfs eingeschränkt zu haben. Der Facebook-Konzern weist die Vorwürfe einer politischen Einflussnahme aber zurück.
Wie die brasilianische Zeitung „Folha de S.Paulo“ unter Berufung auf ihr vorliegende interne Kommunikation berichtete, wurde zudem das Profil von Lulas Herausforderer Flavio Bolsonaro sowie dessen WhatsApp-Kanal von der Plattform empfohlen.
Meta teilte mit, die in dem Bericht genannten technischen Probleme seien bereits öffentlich bekannt gewesen. Die zitierten Unterhaltungen hätten sich ausschließlich auf die Schwere der Probleme bezogen und nicht auf politische Einflussnahme. „Jede Behauptung, Meta bevorzuge eine Seite, ist falsch“, hieß es in einer Mitteilung weiter.
Lula und Bolsonaro stehen einander am 25. Oktober in einer Stichwahl gegenüber. Lulas Lager hatte Anfang der Woche angekündigt, eine Beschwerde bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) einzureichen. Darin wird dem Konzern, zu dem neben Instagram WhatsApp und Facebook gehören, eine Manipulation der sozialen Medien während der Wahl in Brasilien vorgeworfen. Nach Angaben von Lulas Partei wurden einige seiner Beiträge ohne Teilen-Button angezeigt, hatten eine geringere Reichweite oder wiesen technische Fehler auf.
Gericht schaltete sich ein
Ein Richter des obersten brasilianischen Wahlgerichts wies Meta am vergangenen Donnerstag an, die Reichweite politischer Inhalte beider Kandidaten bis zum Ende des Wahlkampfs nicht ungerechtfertigt einzuschränken. Zudem darf der Chatbot Meta AI dem Beschluss zufolge keinen der beiden Kandidaten bei der Erstellung von Inhalten zur Wahl bevorzugen.
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