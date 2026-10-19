Ozean für Trump: Google verweigerte Umbenennung

Mit der Schilderung seines angeblichen Versuchs, einen Ozean nach ihm zu benennen und Googles Blockade der Idee, hat US-Präsident Donald Trump seine Anhänger begeistert. Bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Georgia behauptete er, in einem Gespräch mit Vertretern des Internetkonzerns vorgeschlagen zu haben, den Atlantik oder den Pazifik in „Trump Ozean“ umzutaufen. Daraufhin hätten diese empört gesagt: „Jetzt reicht‘s. Jetzt ist Schluss. Wir machen das nicht mehr mit.“