Zu Kellnerin in Donaulokal: „Ich stech‘ dich ab“

„Ich sitze, wo ich will“

Denn da statteten Jugendliche und junge Erwachsene der Lokalität mehrmals „einen Besuch ab“. „Sie haben sich in den Gastgarten gesetzt, wollten aber nichts konsumieren. Als wir erklärt haben, dass das nicht geht, hieß es nur: Ich sitze, wo ich will“, schildert Kellnerin Uschi. Der junge Bursch sei laut ihrer Einschätzung etwa 17 Jahre alt gewesen.