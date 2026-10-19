Mountainbiker bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Aufgrund eines medizinischen Notfalles kam ein Mountainbiker Sonntagnachmittag in Zeltweg im steirischen Murtal zu Sturz. Der 52-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen.
Gegen 16.40 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Murtal mit seinem Mountainbike auf der Gemeindestraße an der Mur stadtauswärts unterwegs. Dabei dürfte er plötzlich aufgrund eines medizinischen Gebrechens die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben.
Er stürzte von seinem Mountainbike und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz und Notarzt wurde der lebensgefährlich verletzte Steirer vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das UKH Graz geflogen.
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