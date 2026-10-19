Arbeits-Expertin warnt Akademiker vor KI-Zukunft

Das Bild heute sei ein gänzlich anderes: Es greifen fehlende Ausbildung, psychische Probleme, körperliche Beschwerden, unsichere Wohnverhältnisse und fehlende Kinderbetreuung oft ineinander. Vor einer Vermittlung müssen deshalb häufig andere Fragen geklärt werden. „Wir geben ja ein Stück Heimat. Struktur. Vertrauen“, beschreibt sie die Aufgabe. Arbeit bedeute weit mehr als Einkommen: „Arbeit ist Teilhabe, Arbeit ist integriert sein mit Kollegen.“ Je länger die Arbeitslosigkeit dauere, desto stärker werde oft auch die psychische Belastung.