Topstar Zverev pausiert – aber nicht während Wien

Der Deutsche hat heuer auf dem Weg zur Nummer eins, die er bald übernehmen wird, bereits 78 Spiele bestritten. Daher weint er dem umstrittenen saudischen „Six Kings Slam“, der abgesagt wurde, keine Träne nach. Ein Verzicht auf Wien ist laut Erste-Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka kein Thema. Beim Kontakt mit Zverev vor wenigen Tagen war der Deutsche Feuer und Flamme für Wien, stellte sogar eine mögliche Teilnahme am Red Bull BassLine am 23. Oktober in den Raum.