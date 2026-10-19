Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verzicht kein Thema

Topstar Zverev pausiert – aber nicht während Wien

Tennis
19.10.2026 07:11
Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: AP/Andy Wong)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Gute Nachrichten für die heimischen Tennis-Fans: Deutschlands Topstar Alexander Zverev pausiert – aber nicht während Wien! Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Gernot Bachler.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jannik Sinner hat seine Saison bereits beendet, Joao Fonseca desgleichen, für die nächste Woche sagten mit Felix Auger-Aliassime und Casper Ruud weitere Topspieler Turniere verletzt ab. Der dichte Kalender fordert im Herbst Jahr für Jahr seinen Blutzoll. Auch Alexander Zverev meinte nach dem Semifinal-Aus beim Schanghai Masters, dass er eine Pause dringend benötige.

Der Deutsche hat heuer auf dem Weg zur Nummer eins, die er bald übernehmen wird, bereits 78 Spiele bestritten. Daher weint er dem umstrittenen saudischen „Six Kings Slam“, der abgesagt wurde, keine Träne nach. Ein Verzicht auf Wien ist laut Erste-Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka kein Thema. Beim Kontakt mit Zverev vor wenigen Tagen war der Deutsche Feuer und Flamme für Wien, stellte sogar eine mögliche Teilnahme am Red Bull BassLine am 23. Oktober in den Raum.

Lesen Sie auch:
Miedler (re.) und Oberleitner –die Doppel-Könige von Schanghai.
Sport Tv Logo
Spaß als Erfolgsfaktor
„Mörder-Gaudi“ beim Minigolf beflügelte zum Titel
18.10.2026
Triumph von ÖTV-Duo
„Ein richtig großes Ding!“ Jubel nach Tennis-Coup
18.10.2026
Sensationeller Triumph
Rot-weiß-rotes Duo gewinnt das Masters in Shanghai
18.10.2026
Große Überraschung
Finale verpasst! Zverev verliert Krimi in Shanghai
17.10.2026

Die Verletzungen sind mit ein Faktor, dass es in Schanghai nach dem Märchen von Valentin Vacherot im Vorjahr mit Alejandro Davidovich Fokina zum zweiten Mal in Folge einen Überraschungssieger gibt. Auf ihn könnte Österreich beim Davis-Cup-Finale in Bologna treffen. Spaniens Kapitän David Ferrer signalisierte, dass er bereit wäre, ihn „trotz mehrfacher kurzfristiger Absagen“ wieder einzuberufen. Neben dem in Schanghai unterlegenen Finalisten Rafael Jodar und Carlos Alcaraz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
19.10.2026 07:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
103.513 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
90.950 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Ausland
Kanada: „Tragischer Vorfall“ auf Militärbasis
83.367 mal gelesen
Die Rettungskräfte meldeten einen „Massenanfall von Verletzten“.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
860 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
821 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
815 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf