Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Üble Szenen in Graz

Sturm-Boss schimpft über „Tourismus aus Ausland“

Bundesliga
19.10.2026 07:32
Sturm-Boss Christian Jauk findet einmal mehr deutliche Worte.
Sturm-Boss Christian Jauk findet einmal mehr deutliche Worte.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Porträt von krone Sport
Von Georg Kallinger und krone Sport

Nach den unschönen Szenen vor dem Grazer Derby zwischen Sturm und dem GAK (6:1) fand Christian Jauk deutliche Worte. „Irgendwann einmal muss man den Tourismus aus dem Ausland stoppen, wenn Leute nur kommen, um zu randalieren. Das geht einfach nicht. Punkt“, schimpft der Sturm-Boss.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Was ich im Vorfeld an Videos bekommen habe, in denen normale Fans attackiert werden, dazu möchte ich jetzt nichts sagen“, schüttelte Christian Jauk im Sky-Interview den Kopf.

Tatsächlich war die Derbystimmung am Sonntag bereits rund um die Mittagszeit in der Grazer Innenstadt spür- und hörbar gewesen. Die GAK-Fans hatten sich am Kaiser-Josef-Platz versammelt, waren dann zum Stadion marschiert.

Böllerknaller und Leuchtraketen 
Die Böllerknaller waren ständiger Begleiter, auch Leuchtraketen flogen durch die Gegend. Bei der Ankunft beim Stadion folgten erste haarige Szenen, als Pyrogegenstände über die Polizeiabsperrungen hinweg in Richtung Menschenmassen geworfen wurden.

Polizisten schwer verletzt
Die Polizeipräsenz um die Arena war gerechtfertigt – vor allem beim Business-Center unweit des Autobahnzubringers kam es zu Auseinandersetzungen mit einer Fangruppierung, die von auswärtigen Hooligans unterstützt worden sein soll. Neben Sachbeschädigungen wurden bei der schändlichen Aktion zwei Polizisten, scheinbar schwerer, verletzt.

Versprechen von GAK-Präsident
Woraufhin in weiterer Folge sogar ein Sicherheitsmeeting der Exekutive mit der Bundesliga abgehalten wurde. Hier war vor allem das massiv vorhandene Pyrotechnikmaterial, das während des Spiels vor allem aus der GAK-Kurve für Unterbrechungen und Gefahr in Verzug sorgte, Grund der Sicherheitsbedenken. GAK-Präsident Rene Ziesler versicherte, dass man das Videomaterial sichten und Aktionen setzen werde.

Lesen Sie auch:
Der Moment, als das Blut in den Adern gefror: Sturm-Goalie Daniil Chudjakow brach sich das ...
Sturm-Gala im Derby
Nach Horror-Szene: „Das war schon außergewöhnlich“
19.10.2026
Nach Schock bei Derby!
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
18.10.2026
Derby-Rekord ausgebaut
Nach Horror-Foul schießt Sturm den GAK eiskalt ab
18.10.2026
Sturm gegen GAK
Derby-Vorspiel: Böller, Verletzte, Proteste
18.10.2026

„Also, wir verurteilen das aufs Heftigste. Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Ich glaube, das ist heute ein Fußballfest. Es sind so viele Leute da, wir haben ein volles Haus. Ich glaube, die Fans haben sich auch immer mehr daran gewöhnt, dieses Grazer Derby wieder zu erleben, bei dem sonst eine sehr, sehr friedliche Stimmung herrschte. Aber so etwas ist unentschuldbar“, sagte Ziesler beim Sky-Interview in der Halbzeit über die Bengalo-Würfe aus dem GAK-Fansektor.

Kantersieg und Horror-Verletzung
Zum Sportlichen: Sturm entschied das Derby letztlich mit einem 6:1-Kantersieg für sich.

So richtig zum Feiern zumute war den Heimischen aber aufgrund einer schweren Verletzung von Stammtormann Daniil Chudjakow nicht. Der Russe zog sich bei einem Zusammenprall mit Jacob Italiano einen Unterschenkelbruch zu und fällt lange aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
19.10.2026 07:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Christian Jauk
GAKSky
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
103.513 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
90.950 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Ausland
Kanada: „Tragischer Vorfall“ auf Militärbasis
83.367 mal gelesen
Die Rettungskräfte meldeten einen „Massenanfall von Verletzten“.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
860 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
821 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
815 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Mehr Bundesliga
Üble Szenen in Graz
Sturm-Boss schimpft über „Tourismus aus Ausland“
Krise bei „Veilchen“
„Helm raus“-Sticker, aber Austria bewahrt die Ruhe
„Schließe nichts aus“
Bundesliga-Talfahrt: Jetzt droht Trainer-Rauswurf!
Sturm-Gala im Derby
Nach Horror-Szene: „Das war schon außergewöhnlich“
Nach Schock bei Derby!
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf