Sturm-Boss schimpft über „Tourismus aus Ausland“

„Also, wir verurteilen das aufs Heftigste. Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Ich glaube, das ist heute ein Fußballfest. Es sind so viele Leute da, wir haben ein volles Haus. Ich glaube, die Fans haben sich auch immer mehr daran gewöhnt, dieses Grazer Derby wieder zu erleben, bei dem sonst eine sehr, sehr friedliche Stimmung herrschte. Aber so etwas ist unentschuldbar“, sagte Ziesler beim Sky-Interview in der Halbzeit über die Bengalo-Würfe aus dem GAK-Fansektor.