Vater sucht auf den Tiroler Bergen nach Tochter

Bereits seit dem 6. September ist die Deutsche Carolin Schmidt (25) in den Bergen zwischen Garmisch, Leutasch & Ehrwald im Grenzgebiet zwischen Tirol und Bayern vermisst. Ihr Vater klammert sich an den letzten Strohhalm und besteigt jene Gipfel, wo sich das Mädchen befinden könnte.
Es war ein außergewöhnlicher Wanderer, der am Mittwoch der vergangenen Woche auf der Rauthhütte am Ostfuß der Hohen Munde in der Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) auftauchte. „Er stellte sich als Vater der vermissten jungen Frau vor“, erzählt Andreas Rauth, Seniorchef der beliebten Einkehr.
Hohe Munde (2662 m) als ein Ziel
Der Deutsche bat den Hüttenwirt zunächst, ein Plakat über die Suche nach seiner vermissten Tochter aufhängen zu dürfen. „Das war natürlich eine Selbstverständlichkeit, ihm den Gefallen zu tun“, erzählt Andreas Rauth im Gespräch mit der „Krone“.
Darüber hinaus teilte der Deutsche dem Hüttenwirt mit, dass er hier im Grenzgebiet zwischen Tirol und Bayern auf verschiedenen Gipfeln nach seiner Tochter suche. An dem Mittwoch hatte er sich die Hohe Munde (2662 m) vorgenommen. Zumindest das Gipfelbuch wollte er nach dem Namen seiner Tochter unter die Lupe nehmen.
Carolin ist sehr bergaffin
Die Vermisste gilt als sehr bergaffin und war zuletzt vor ihrem Verschwinden auf der Wettersteinspitze an der Grenze zwischen Bayern und Tirol. Die Hessin ist ursprünglich wohl zum Wandern in die Region gekommen, zuletzt wurde sie in Garmisch gesehen.
Ich riet von der Tour auf die Munde ab, weil bei der großen Zahl an Besuchern dieses Berges Carolin wohl aufgefallen wäre.
Andreas Rauth, Seniorchef Rauthhütte
Der Hüttenwirt riet dem Vater von der Tour zur Hohen Munde ab. „Ich sagte ihm, dass bei der großen Zahl an Besuchern dieses Berges Carolin wohl aufgefallen wäre.“ Ob er den Rat befolgte, weiß Andreas Rauth freilich nicht. „Der Vater machte auf mich einen gefassten Eindruck. Aber das war nur das äußere Erscheinungsbild, man weiß nicht, wie es ihm wirklich geht.“
Kein Hinweis bei Rundflug
Für den folgenden Tag nahm ein Bekannter des Wirtes an einem Rundflug in der Region teil. Rauth: „Ich habe ihn gebeten, aus der Luft die Munde näher unter die Lupe zu nehmen. Ein Farbfleck würde wohl auffallen.“ Das Ergebnis war negativ.
Hinweise an die Polizei Garmisch
Carolin könnte im Gebiet zwischen Leutasch und Ehrwald unterwegs gewesen sein. Die Vermisste ist 25 Jahre alt, rund 1,75 cm groß, sehr schlank und sportlich. Sie hat mittellange, blonde Haare und blaue Augen. Zuletzt hatte sie bei Wanderungen einen rot-grauen Rucksack der Marke Deuter, trug eine grau-rosa Fleece-Jacke von North Face und graue Trailrunningschuhe der Marke Scarpa. Hinweise an die Polizei Garmisch: 0049/8821/9170.
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