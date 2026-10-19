Vater sucht auf den Tiroler Bergen nach Tochter

Der Hüttenwirt riet dem Vater von der Tour zur Hohen Munde ab. „Ich sagte ihm, dass bei der großen Zahl an Besuchern dieses Berges Carolin wohl aufgefallen wäre.“ Ob er den Rat befolgte, weiß Andreas Rauth freilich nicht. „Der Vater machte auf mich einen gefassten Eindruck. Aber das war nur das äußere Erscheinungsbild, man weiß nicht, wie es ihm wirklich geht.“