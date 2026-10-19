Iron Maiden kündigen für 2027 überraschend Tour an

„Scheint fair unseren Fans gegenüber“

Bandchef Steve kommentiert: „Wie viele unserer Fans wissen, hatten Maiden geplant, 2027 eine Pause von Live-Auftritten einzulegen.“ Die Band hätte die letzte Etappe in den USA und Kanada jedoch „so sehr genossen“, dass sie beschlossen habe, die Show auch in Städten zu spielen, die sie auf der Tour bislang verpasst hatten, „insbesondere den Nordwesten und Südosten. Es scheint einfach fair unseren vielen Fans dort, die uns über so viele Jahre hinweg enorme Unterstützung gegeben haben. Wir können nicht überall hinkommen, aber wir können es versuchen!“