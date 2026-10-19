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Iron Maiden kündigen für 2027 überraschend Tour an

Musik
19.10.2026 07:32
Iron Maiden kündigen eine überraschende dritte und letzte Etappe der Run For Your Lives Tour an.
Iron Maiden kündigen eine überraschende dritte und letzte Etappe der Run For Your Lives Tour an.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/X @IronMaiden)
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Von krone.at

Gute Neuigkeiten für Iron Maiden-Fans! Die britische Heavy-Metal-Band hat für das Frühjahr überraschend 16 weitere Konzerte in den USA und Kanada angekündigt. Ein Stopp in Österreich ist nicht geplant.

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kmm

„Iron Maiden kündigen eine überraschende dritte und letzte Etappe der Run For Your Lives Tour für Nordamerika im Jahr 2027 an!“, heißt es in einem Posting auf X. 

„Scheint fair unseren Fans gegenüber“
Bandchef Steve kommentiert: „Wie viele unserer Fans wissen, hatten Maiden geplant, 2027 eine Pause von Live-Auftritten einzulegen.“ Die Band hätte die letzte Etappe in den USA und Kanada jedoch „so sehr genossen“, dass sie beschlossen habe, die Show auch in Städten zu spielen, die sie auf der Tour bislang verpasst hatten, „insbesondere den Nordwesten und Südosten. Es scheint einfach fair unseren vielen Fans dort, die uns über so viele Jahre hinweg enorme Unterstützung gegeben haben. Wir können nicht überall hinkommen, aber wir können es versuchen!“

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Kein Stopp in Europa
Im Juni 2026 war die britische Heavy-Metal-Band auch in Österreich zu Gast: als Headliner stand sie beim Nova Rock in Nickelsdorf auf der Bühne. Ein Jahr zuvor spielten Iron Maiden vor mehr als 50.000 Fans im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion. Für 2027 sind bisher ausschließlich neue Termine in Nordamerika angekündigt. Ein weiteres Konzert in Österreich oder Europa ist derzeit nicht bestätigt.

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