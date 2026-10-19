Harald Schmidt hat seinen Jaguar verschenkt

Star nutzt Bus und Bahn

Doch nun berichtete er: „Ich hab‘ den einem Bastler geschenkt, weil der war nicht mehr durch den TÜV zu kriegen. Ich hätte das noch mal finanziert, aber es gingen jetzt so die Zipperlein los.“ Schmidt stellt klar: „Ich brauch‘ kein Auto mehr, ich hab‘ kein Auto mehr.“ Er komme ohne Privat-Pkw aus. Schon immer sei er viel mit der Bahn gefahren, innerstädtisch nutze er Bus und Straßenbahn. „Das ist super interessant, weil da höre ich sehr viele Gespräche hier in Köln.“