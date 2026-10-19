Harald Schmidt hat seinen Jaguar verschenkt

Harald Schmidt (69) hat kein Auto mehr. „Ich wünsche mir, dass mich mal ein Grüner angreift wegen meiner CO2-Bilanz. Dann sage ich: ,Junge, hier ist meine Bahncard!‘“, sagte der Entertainer und frühere Late-Night-Talker der dpa in Köln.
Lange war Schmidt Besitzer eines Jaguars. „Achtzylinder-Verbrenner, ein Traum“: So pflegte er ihn zu beschreiben.
Star nutzt Bus und Bahn
Doch nun berichtete er: „Ich hab‘ den einem Bastler geschenkt, weil der war nicht mehr durch den TÜV zu kriegen. Ich hätte das noch mal finanziert, aber es gingen jetzt so die Zipperlein los.“ Schmidt stellt klar: „Ich brauch‘ kein Auto mehr, ich hab‘ kein Auto mehr.“ Er komme ohne Privat-Pkw aus. Schon immer sei er viel mit der Bahn gefahren, innerstädtisch nutze er Bus und Straßenbahn. „Das ist super interessant, weil da höre ich sehr viele Gespräche hier in Köln.“
Auch habe er die älter werdende Gesellschaft vor Augen. „Gucken Sie mal, wie lange es dauert, bis die Leute mittlerweile in den Zügen sind.“ Die Verspätungen der Bahn störten ihn nicht, denn er habe eine Bahncard 100, mit der er beliebig umsteigen könne. „Ich ändere teilweise, während ich im Zug bin, die Route.“
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