Starlink-Probleme sind „eine geplante Operation“

„Es ist einfach so passiert“, führte er aus. Der Starlink-Zugang sei zudem wiederhergestellt. Rubio bestätigte, dass Kiew das Satelliteninternet für Drohnenflüge verwendet. Der US-Chefdiplomat verneinte dabei, dass die Ukraine Zugriff auf das militärische Internetsystem Starshield habe. Bei Starlink handle es sich um ein kommerzielles, bei Starshield um ein militärisches Produkt, sagte Rubio. „Starshield ist ein Vertrag mit dem US-Militär. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun“, sagte Rubio. Kiew habe keinen Zugriff. „Sie (die Ukrainer) haben um Zugang dazu gebeten, um Angriffe tief im russischen Staatsgebiet durchführen zu können“, erklärte er. Starlink und Starshield seien verschiedene Systeme.