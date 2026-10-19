Um 50 Cent gebettelt, dann Senior (79) ausgeraubt

Zu der dreisten Tat kam es am Sonntag, wie die Polizei berichtet. Im Bereich der Innpromenade im Innsbrucker Stadtteil Reichenau sprachen die beiden Jugendlichen den 79-Jährigen an und baten ihn um 50 Cent. In seiner Gutmütigkeit zückte der Senior die Geldtasche, um den Teenagern das erbetene Geldstück zu geben.