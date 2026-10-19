Um 50 Cent gebettelt, dann Senior (79) ausgeraubt

Dreiste Tat am helllichten Tag in der Tiroler Landeshauptstadt! Ein Türke (17) und ein Jugendlicher (16), dessen Staatsangehörigkeit noch nicht feststeht, bettelten einen einheimischen Senior (79) um Geld an. Die Gutmütigkeit des Mannes nutzte das Duo sofort schamlos aus.
Zu der dreisten Tat kam es am Sonntag, wie die Polizei berichtet. Im Bereich der Innpromenade im Innsbrucker Stadtteil Reichenau sprachen die beiden Jugendlichen den 79-Jährigen an und baten ihn um 50 Cent. In seiner Gutmütigkeit zückte der Senior die Geldtasche, um den Teenagern das erbetene Geldstück zu geben.
Nach durchgeführter Einvernahme der Jugendlichen wurde von der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft angeordnet.
Ein Sprecher der Polizei
Hilfsbereitschaft skrupellos ausgenutzt
Diese Hilfsbereitschaft nutzte das Duo schamlos aus. „Als der Mann seine Geldtasche in die Hand genommen hatte, rissen ihm die Jugendlichen die Geldbörse, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand, aus der Hand und liefen davon“, so die Ermittler.
Ein Passant (22), der die Szene beobachtet hatte, zeigte Zivilcourage und hielt die jungen Räuber fest. Sie konnten sich aber wieder losreißen.
Untersuchungshaft angeordnet
Eine Polizeistreife samt Diensthund konnte die beiden Tatverdächtigen schließlich ausforschen und festnehmen. „Nach durchgeführter Einvernahme der Jugendlichen wurde von der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft angeordnet“, heißt es abschließend.
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