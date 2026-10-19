Minderjährige Mobs überziehen Mailand mit Gewalt

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verurteilte die Gewalt. Demonstrationen seien ein Recht, sagte sie, die Städte zu verwüsten hingegen nicht. Zugleich forderte sie die Opposition auf, sich eindeutig von den Ausschreitungen zu distanzieren. Jede Zurückhaltung werde sonst zur Rechtfertigung der Gewalt. Auch die stellvertretenden Ministerpräsidenten Antonio Tajani und Matteo Salvini äußerten scharfe Kritik. Tajani warf Teilen der politischen Linken vor, die Lage anzuheizen.