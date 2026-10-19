Putin will Ukraine-Gipfel nur mit Trump und Xi

Trump will Russland nicht vertreiben

Bei Trump, der sich als Vermittler im Ukraine-Krieg sieht, dürfte das Ansinnen auf offene Ohren stoßen, wie auch ein hochrangiger US-Regierungsvertreter der Zeitung sagte. Der US-Präsident ist in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich von der Ukraine und ihrem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgerückt. Zuletzt setzte er bereits beschlossene Russland-Sanktionen aus. Seinen umstrittenen Kurs verteidigt er damit, dass er Russland nicht vom Verhandlungstisch vertreiben wolle. Er sei dabei, Frieden in dem Krieg auszuhandeln und es gebe „große Fortschritte“, schrieb Trump auf Truth Social. Er erwähnte in diesem Zuge auch Verhandlungen über „Geiseln“, womit er Gefangene der beiden Kriegsparteien meinen dürfte, nannte aber keine Details.