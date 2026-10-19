ÖSV-Dame Hütter: „Als Ski-Nation ist das traurig!“

Während bei den Männern neun Weltcupbewerbe in Österreich – darunter Abfahrten und Super-G in Kitzbühel und Saalbach-Hinterglemm – ausgetragen werden, sind es bei den Frauen sechs. In Sölden, Gurgl, Gosau und Flachau gibt es aber ausschließlich Technikrennen. Auf die Frage, auf welche Weltcupevents sie sich in ihrem letzten Winter als Skirennläuferin besonders freue, antwortet Hütter: „Natürlich die Heimrennen, aber heuer gibt es keine bei uns.“