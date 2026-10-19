ÖSV-Dame Hütter: „Als Ski-Nation ist das traurig!“

Gleich 15 Rennen finden in diesem Winter im Ski-Weltcup in Österreich statt, den traditionellen Auftakt macht diese Woche Sölden. Darunter ist jedoch kein einziges Speed-Rennen bei den Frauen. „Als Ski-Nation – wie wir uns nennen – ist es traurig“, hadert Cornelia Hütter, die ihre Abschiedssaison bestreitet.
„Das ist natürlich schade. Auf die hätte ich mich schon gefreut“, sagt die Steirerin. Söldens Super-G-Pläne für die Zukunft kommen für Hütter jedenfalls zu spät.
Während bei den Männern neun Weltcupbewerbe in Österreich – darunter Abfahrten und Super-G in Kitzbühel und Saalbach-Hinterglemm – ausgetragen werden, sind es bei den Frauen sechs. In Sölden, Gurgl, Gosau und Flachau gibt es aber ausschließlich Technikrennen. Auf die Frage, auf welche Weltcupevents sie sich in ihrem letzten Winter als Skirennläuferin besonders freue, antwortet Hütter: „Natürlich die Heimrennen, aber heuer gibt es keine bei uns.“
Rückkehr nach Cortina
Dafür sei die Rückkehr an jenen Ort, wo sie im Februar bei den Olympischen Winterspielen Bronze im Super-G gewonnen hatte, ein Highlight. „Auf Cortina freue ich mich, wieder zurückzukommen. Ich war heuer im Sommer unten, bin die Tofana raufgewandert, bin einen Klettersteig gegangen, um das Ganze einmal im Sommer zu sehen“, erzählt Hütter, die im Weltcup 34 Podestplätze vorweisen kann.
Drei Stockerlplätze (ein Super-G-Sieg, zweimal Abfahrtsdritte) gelangen der zehnfachen Weltcupsiegerin in Garmisch-Partenkirchen, wo Hütter Ende Februar noch einmal nahe an der Heimat antreten wird. „Die Garmisch-Rennen sind immer sehr schwierige Rennen, ganz cool und lässig. Aber ja, die Heimrennen fehlen.“
„Wir haben fast keine Ruhetage gehabt“
Im September hatte Hütter bei tief winterlichen Bedingungen in Chile intensiv trainieren können. „Wir haben fast keine Ruhetage gehabt.“ Zurück in der Heimat erfolgte ein Konditionsblock, zudem waren Schwünge am Gletscher geplant. Erst Mitte Dezember stehen die ersten Speedbewerbe auf dem Weltcupprogramm, in Beaver Creek sind zwei Abfahrten und ein Super-G geplant.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.