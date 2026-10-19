Tagger besiegt die Nummer 5 – auch Kraus jubelt

Die rot-weiß-roten Tennis-Asse Lilli Tagger und Sinja Kraus haben beim WTA-250-Turnier in Osaka ihre Auftakthürden gemeistert.
Tagger steht in Japan nach einem 6:3 und 6:3 gegen die als Nummer fünf gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa im Achtelfinale. Damit feierte die 18-jährige Osttirolerin nach zwei Auftaktniederlagen en suite wieder ein Erfolgserlebnis. Die Wienerin Kraus profitierte am Montag gegen Caty McNally beim Stand von 6:4 und 3:1 von einer Aufgabe der US-Amerikanerin.
Tagger, derzeit Weltranglisten-57., kam gegen die frühere Top-15-Spielerin nie in Bedrängnis. Gegen Samsonowa (43.) musste die heimische Zukunftshoffnung keinen einzigen Breakball abwehren und entschied das Duell nach 1:13 Stunden souverän für sich. Im Achtelfinale trifft Tagger entweder auf Tereza Valentova (88.) aus Tschechien oder die Chinesin Zhang Shuai (85.).
Erfolgsserie von Kraus geht weiter
Kraus (76.) setzte ihre Erfolgsserie beim Hartplatzturnier in der japanischen Hafenstadt unterdessen fort. Die 24-Jährige hatte sich mit zwei Siegen bereits durch die Qualifikation gekämpft, im Hauptbewerb gab ihre Gegnerin McNally (59.) im zweiten Satz verletzungsbedingt auf. In der Runde der besten 16 wartet nun die Australierin Talia Gibson, die Nummer vier der Setzliste.
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