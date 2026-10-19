Tagger besiegt die Nummer 5 – auch Kraus jubelt

Erfolgsserie von Kraus geht weiter

Kraus (76.) setzte ihre Erfolgsserie beim Hartplatzturnier in der japanischen Hafenstadt unterdessen fort. Die 24-Jährige hatte sich mit zwei Siegen bereits durch die Qualifikation gekämpft, im Hauptbewerb gab ihre Gegnerin McNally (59.) im zweiten Satz verletzungsbedingt auf. In der Runde der besten 16 wartet nun die Australierin Talia Gibson, die Nummer vier der Setzliste.