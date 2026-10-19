Barbara Palvin: 1,4 Monate nach Geburt am Catwalk

Das ungarische Supermodel Barbara Palvin (33) ist nur sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wieder auf den Laufsteg zurückgekehrt. Bei der Victoria‘s Secret Show war die frisch gebackene Mama gleich zweimal in knappen Dessous zu bewundern. Während das natürlich bewundernswert ist, dürfte der Auftritt andere Mütter unter Druck setzen.
Nur sechs Wochen, nachdem sie und ihr Ehemann Dylan Sprouse (34) ihr erstes gemeinsames Kind – ein kleines Mädchen – bekommen haben, kehrte der „Engel“ bereits auf den berühmtesten Laufsteg der Welt zurück.
Zwei Outfits und großer Jubel
Palvin schritt mit sichtbarer Freude, Selbstbewusstsein und gewohnter Eleganz über den Angels-Runway. Sie präsentierte dabei gleich zwei Outfits und wurde bejubelt.
Engelsflügel und funklende Schleppe
Palvin zeigte einerseits ein rosafarbenes, mit handgeschriebener Schrift bedrucktes Slip-Kleid. Außerdem war sie in einem klassischen Engel-Dessous-Look zu bewundern.
Zu einem silbern glänzenden Korsagen-Body mit Strasssteinen und Pailletten sowie einer durchsichtigen Schleppe wurden ihr geschwungene Engelsflügel mit Kristall-Struktur, die an eisige Schneeflocken erinnerten, angelegt.
Ehemann als Fanboy iin der ersten Reihe
Besonders süß: Ehemann Dylan Sprouse saß in der ersten Reihe und unterstützte seine Ehefrau lautstark. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie er aufspringt und seiner Frau etwas zuruft. Hier ist es eingebunden:
Das Paar, das seit 2023 verheiratet ist, hatte die Geburt seiner Tochter vor wenigen Wochen weitgehend privat gefeiert, bevor Barbara nun ins Rampenlicht zurückkehrte.
Von der Krise zurück ins Rampenlicht
Seit 1995 sorgt die legendäre Victoria’s-Secret-Show für Glamour, Glitzer und Gänsehautmomente auf dem Laufsteg. Besonders spektakulär: der berühmte „Fantasy Bra“, ein mit Millionenwerten an Edelsteinen besetzter Luxus-BH.
Doch nach heftiger Kritik an extremen Schönheitsidealen und mangelnder Vielfalt verschwand die Kult-Show 2019 von der Bildfläche. 2021 wurde sie sogar eingestellt. 2024 feierte Victoria’s Secret sein Comeback und brachte die berühmten „Engel“ zurück auf den Catwalk. Mit allen Kritikpunkten, die es gab. Perfekte Schönheiten mit perfekten Haaren und auch, wenn sie nicht allzu perfekt sind, sind die Models am Catwalk wieder wie „Fantasie-Geschöpfe“.
Auch Palvins Auftritt gehört wohl dazu und wird vermutlich noch viel diskutiert werden.
Druck auf „normale“ Mütter
Wenn ein Model bereits sechs Wochen nach der Geburt mit einem nahezu makellosen Körper auftritt, mag das bewundernswert sein, bei anderen frisch gebackenen Müttern aber auch Druck auslösen. Palvin hatte im Vorfeld ihre Vorfreude auf den Auftritt geteilt und zugleich die Bedeutung eines realistischen Umgangs mit dem Körper nach einer Schwangerschaft betont.
Trotzdem bleibt die Frage, ob solche Bilder ungewollt ein Schönheitsideal vermitteln, an dem sich normale Mütter messen.
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