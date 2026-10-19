Barbara Palvin: 1,4 Monate nach Geburt am Catwalk

Druck auf „normale“ Mütter

Wenn ein Model bereits sechs Wochen nach der Geburt mit einem nahezu makellosen Körper auftritt, mag das bewundernswert sein, bei anderen frisch gebackenen Müttern aber auch Druck auslösen. Palvin hatte im Vorfeld ihre Vorfreude auf den Auftritt geteilt und zugleich die Bedeutung eines realistischen Umgangs mit dem Körper nach einer Schwangerschaft betont.

Trotzdem bleibt die Frage, ob solche Bilder ungewollt ein Schönheitsideal vermitteln, an dem sich normale Mütter messen.