„Grüffelo“-Zeichner erwägt Klage gegen OpenAI

Die „Zeit“ sprach mit dem analog arbeitenden Künstler darüber, dass das Sprachmodell ChatGPT des Unternehmens OpenAI auf Anfrage nach einem Bild von einem „Grüffelo“ in Minutenschnelle Bilder auswirft, die deutliche Ähnlichkeiten mit Schefflers Werken aufweisen. „Ich bin entsetzt, das ist ganz eindeutig meine Figur, nur die Hintergründe sehen ganz anders aus, als ich sie zeichne“, sagte Scheffler dazu.