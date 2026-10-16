Kann Teslas Raketen-Auto Staus überfliegen?

Stets behält der Wagen dabei seine äußere Grundform. Weder müssen große Tragflächen ausgeklappt werden noch dreht sich ein Hubschrauberrotor über dem Dach. Das „Zaubermittel“, das dies möglich macht, nennt sich Kaltgas-Triebwerk. In der technischen Übersicht der NASA heißt es dazu, dass gespeichertes Gas durch eine Drüse ausströmt.