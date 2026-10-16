Kann Teslas Raketen-Auto Staus überfliegen?

Nach zehn Jahren Verzögerung war es schließlich so weit: Tech-Milliardär Elon Musk stellte fulminant inszeniert in der texanischen Stadt Waco seinen Roadster-Sportwagen vor.
Wie im Kinderspiel kletterte der Roadster eine gewaltig gebogene Rampe empor. Oben kopfüber angekommen, katapultierte er sich nach unten und drehte noch rasch eine Schraube in der Luft. Bis er zur kontrollierten Landung ansetzte. Bei einer weiteren Vorführung sprang das Raketenauto über fünf nebeneinanderstehende Fahrzeuge.
Stets behält der Wagen dabei seine äußere Grundform. Weder müssen große Tragflächen ausgeklappt werden noch dreht sich ein Hubschrauberrotor über dem Dach. Das „Zaubermittel“, das dies möglich macht, nennt sich Kaltgas-Triebwerk. In der technischen Übersicht der NASA heißt es dazu, dass gespeichertes Gas durch eine Drüse ausströmt.
Nur die „Rocket“-Variante fliegt
Doch nicht jeder Roadstar-Sportwagen kann automatisch fliegen. Vom Erdboden abheben kann der Wagen grundsätzlich lediglich in der „Rocket“-Variante, die den Angaben auf der Tesla-Webseite zufolge nur auf Einladung des Unternehmens zugänglich ist.
Bedacht werden muss auch, dass das Fliegen im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und diese Funktion womöglich nicht in allen Regionen verfügbar ist. Staus wird man somit also (noch) nicht überfliegen können.
Musk blickt jedenfalls mit großem Optimismus in die Zukunft und meint: „Ihr werdet sehen, was dabei herauskommt, wenn man mit dem besten Automobilhersteller und dem besten Raketenhersteller der Welt zusammenarbeiten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.