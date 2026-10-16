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„Ihr werdet sehen …“

Kann Teslas Raketen-Auto Staus überfliegen?

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16.10.2026 20:34
Die Aktion gilt nicht als unumstritten. Aber spektakulär war sie auf jeden Fall.
Die Aktion gilt nicht als unumstritten. Aber spektakulär war sie auf jeden Fall.(Bild: AFP/-)
Porträt von Angelika Sima
Von Angelika Sima

Nach zehn Jahren Verzögerung war es schließlich so weit: Tech-Milliardär Elon Musk stellte fulminant inszeniert in der texanischen Stadt Waco seinen Roadster-Sportwagen vor.

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Wie im Kinderspiel kletterte der Roadster eine gewaltig gebogene Rampe empor. Oben kopfüber angekommen, katapultierte er sich nach unten und drehte noch rasch eine Schraube in der Luft. Bis er zur kontrollierten Landung ansetzte. Bei einer weiteren Vorführung sprang das Raketenauto über fünf nebeneinanderstehende Fahrzeuge.

Stets behält der Wagen dabei seine äußere Grundform. Weder müssen große Tragflächen ausgeklappt werden noch dreht sich ein Hubschrauberrotor über dem Dach. Das „Zaubermittel“, das dies möglich macht, nennt sich Kaltgas-Triebwerk. In der technischen Übersicht der NASA heißt es dazu, dass gespeichertes Gas durch eine Drüse ausströmt.

Nur die „Rocket“-Variante fliegt
Doch nicht jeder Roadstar-Sportwagen kann automatisch fliegen. Vom Erdboden abheben kann der Wagen grundsätzlich lediglich in der „Rocket“-Variante, die den Angaben auf der Tesla-Webseite zufolge nur auf Einladung des Unternehmens zugänglich ist.

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Bedacht werden muss auch, dass das Fliegen im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und diese Funktion womöglich nicht in allen Regionen verfügbar ist. Staus wird man somit also (noch) nicht überfliegen können.

Musk blickt jedenfalls mit großem Optimismus in die Zukunft und meint: „Ihr werdet sehen, was dabei herauskommt, wenn man mit dem besten Automobilhersteller und dem besten Raketenhersteller der Welt zusammenarbeiten.“

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