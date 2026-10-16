ORF-Krimi: Anwältin von „Kronzeugin“ sieht Feldzug

Inhalt der Notizen auch zu Strobl „in keiner Weise belastend“

Auf Nachfrage der „Krone“ zur Beziehung der ORF-Mitarbeiterin zu ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, Küniglberg-Gagenkaiser Pius Strobl, der ja in ihren Aufzeichnungen prominent vorkommt, kam dann folgende Antwort aus der Kanzlei: „Ob die von Ihnen erwähnte Notiz überhaupt rechtmäßig zum Akt genommen worden ist oder aber die höchstpersönliche Sphäre unserer Mandantin verletzt, ist derzeit Gegenstand unserer Überprüfungen.“