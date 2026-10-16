Polcanova im EM-Achtelfinale ausgeschieden

Sofia Polcanova ist bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Ljubljana im Einzel-Achtelfinale ausgeschieden. Die als Nummer vier gesetzte Titelverteidigerin unterlag Freitagabend der Waliserin Anna Hursey trotz Aufholjagd mit 3:4 (6,-10,-8,-18,8,10,-8) und musste damit den Traum vom dritten EM-Titel im Einzel begraben. Mit Polcanova hat sich zudem der letzte ÖTTV-Beitrag bei den kontinentalen Titelkämpfen in der slowenischen Hauptstadt verabschiedet.
Die 32-jährige Polcanova gewann gegen die zwölf Jahre jüngere Hursey den ersten Durchgang klar, vergab aber im zweiten einen Satzball und gab diesen in der Folge ab. Nach einem weiteren Satzverlust zum 1:2 nahm der vierte Satz einen dramatischen Verlauf: Beide Spielerinnen verpassten reihenweise Möglichkeiten, bevor die an Position 16 gereihte Waliserin mit 20:18 die Oberhand behielt. Doch damit war das Match noch nicht entschieden: Polcanova sicherte sich Durchgang fünf, überstand im sechsten Spiel einen Matchball und stellte auf 3:3. Im siebenten und entscheidenden Satz setzte sich aber Hursey mit ihrem zweiten Matchball durch.
„Wir kommen sicher stärker zurück“
ÖTTV-Sportdirektor Marius Mandl zollte der Waliserin Respekt, diese sei „in diesem Match über sich hinausgewachsen“. Dadurch geht Polcanova nach den Titelgewinnen von 2022 in München und 2024 in der Linzer Heimat diesmal leer aus. Auch im Doppel und im Mixed gab es im Gegensatz zu den vorangegangenen Europameisterschaften kein Edelmetall. „Wir hatten eine realistische Medaillenchance und diese konnten wir nicht nutzen. Wir kommen sicher stärker zurück und wissen, dass wir vor allem an den Doppeln und Mixed-Doppeln intensiv arbeiten müssen“, bilanzierte Mandl.
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