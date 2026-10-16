Polcanova im EM-Achtelfinale ausgeschieden

Die 32-jährige Polcanova gewann gegen die zwölf Jahre jüngere Hursey den ersten Durchgang klar, vergab aber im zweiten einen Satzball und gab diesen in der Folge ab. Nach einem weiteren Satzverlust zum 1:2 nahm der vierte Satz einen dramatischen Verlauf: Beide Spielerinnen verpassten reihenweise Möglichkeiten, bevor die an Position 16 gereihte Waliserin mit 20:18 die Oberhand behielt. Doch damit war das Match noch nicht entschieden: Polcanova sicherte sich Durchgang fünf, überstand im sechsten Spiel einen Matchball und stellte auf 3:3. Im siebenten und entscheidenden Satz setzte sich aber Hursey mit ihrem zweiten Matchball durch.