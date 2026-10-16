Tragödie! Rugby-Profi tot in Teamhotel gefunden

Der südafrikanische Rugby-Profi Hyron Andrews ist vor einem Spiel im Champions Cup in Frankreich gegen La Rochelle in seinem Hotel gestorben. Das teilte sein Johannesburger Verein, die Lions Rugby Company, am Freitag mit. Der 31-Jährige sei am Vormittag leblos in einer Duschkabine im Teamhotel auf der Insel Ile de Re an der Atlantikküste entdeckt worden, berichteten französische Medien.