Tragödie! Rugby-Profi tot in Teamhotel gefunden

Der südafrikanische Rugby-Profi Hyron Andrews ist vor einem Spiel im Champions Cup in Frankreich gegen La Rochelle in seinem Hotel gestorben. Das teilte sein Johannesburger Verein, die Lions Rugby Company, am Freitag mit. Der 31-Jährige sei am Vormittag leblos in einer Duschkabine im Teamhotel auf der Insel Ile de Re an der Atlantikküste entdeckt worden, berichteten französische Medien.
Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Die Todesursache werde noch untersucht. Möglicherweise handle es sich um einen Unfall.
„Der Tod von Hyron hat uns zutiefst erschüttert. Er war nicht nur ein begabter Rugby-Spieler, sondern auch ein geschätztes Mitglied unserer Lions-Familie, zu der er erst in dieser Saison gestoßen war“, sagte Vereinspräsident Rudolf Straeuli.
Das Spiel gegen La Rochelle am Samstagabend solle aber stattfinden. Andrews solle mit einer Schweigeminute gedacht werden.
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