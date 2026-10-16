„Sch*** EM!“ Rapid-Fans protestieren gegen ÖFB

Dabei hätte das Turnier durchaus seinen Reiz: Die rot-weiß-rote U17-Auswahl begeisterte im Vorjahr mit dem sensationellen Einzug ins WM-Finale, in dem erst Portugal den Titeltraum beendete. Einige der damaligen Vizeweltmeister, denen eine große Zukunft vorausgesagt wird, könnten drei Jahre später bei einer Heim-EM auflaufen.