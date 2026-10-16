„Sch*** EM!“ Rapid-Fans protestieren gegen ÖFB

Klare Botschaft aus dem Block West! Beim Bundesliga-Heimspiel gegen Hartberg am Freitagabend sorgten die Rapid-Fans mit einem Transparent für Aufsehen. Ihr Ärger richtet sich gegen die Bewerbung Österreichs um die U21-Europameisterschaft 2029. Denn auch das Weststadion soll als Austragungsort dienen.
Dabei hätte das Turnier durchaus seinen Reiz: Die rot-weiß-rote U17-Auswahl begeisterte im Vorjahr mit dem sensationellen Einzug ins WM-Finale, in dem erst Portugal den Titeltraum beendete. Einige der damaligen Vizeweltmeister, denen eine große Zukunft vorausgesagt wird, könnten drei Jahre später bei einer Heim-EM auflaufen.
Der ÖFB hat seine Bewerbungsunterlagen bereits bei der UEFA eingereicht. Als Konkurrent gilt Spanien, das 2030 ebenfalls die Fußball-WM ausrichtet. Ein Zuschlag wäre das größte Fußballereignis für Österreich seit der EM 2008.
„In Hütteldorf nur Rapid!“
Neben dem Weststadion stehen sieben weitere Arenen auf der ÖFB-Liste: die Generali Arena in Wien-Favoriten, die NV Arena in St. Pölten, das Hofmann Personal Stadion in Linz, die Raiffeisen Arena in Linz, die Oberösterreichische Arena in Ried, das Tivoli Stadion in Tirol und das Stadion Schnabelholz in Altach.
Die Aussicht auf internationale Nachwuchsspiele in Hütteldorf stößt bei der aktiven Rapid-Fanszene jedoch auf Ablehnung. Während der ersten Halbzeit gegen Hartberg präsentierte der Block West ein Transparent mit der unmissverständlichen Aufschrift: „Scheiß U21-EM 2029! In Hütteldorf nur Rapid!“
Offenbar wollen die Anhänger keine anderen Mannschaften in ihrem Stadion sehen – selbst wenn es sich um Nationalteams bei einer Nachwuchs-EM handelt.
Ob die Protestaktion den ÖFB zum Umdenken bewegt, bleibt abzuwarten.
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