Jäger stürzte mit E-Bike im eigenen Revier – tot

Ein automatischer Notruf alarmierte gegen 12 Uhr die Einsatzkräfte in den Bereich des Polsterkogels. Weil der 76-Jährige aus dem Bezirk Murtal telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde auch die Bergrettung Leoben verständigt. Zeitgleich machten sich ein Familienmitglied sowie ein Jagdkollege auf die Suche nach dem Mann.