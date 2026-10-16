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Tragischer Unfall

Jäger stürzte mit E-Bike im eigenen Revier – tot

Steiermark
16.10.2026 20:40
Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Jägers feststellen (Symbolbild).
Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Jägers feststellen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Tragischer Unfall Freitagmittag in St. Michael (Bezirk Leoben) in der Steiermark: Ein 76-Jähriger kam auf einem Forstweg in seinem Jagdrevier mit dem E-Bike zu Sturz. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag er den Verletzungen.

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Ein automatischer Notruf alarmierte gegen 12 Uhr die Einsatzkräfte in den Bereich des Polsterkogels. Weil der 76-Jährige aus dem Bezirk Murtal telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde auch die Bergrettung Leoben verständigt. Zeitgleich machten sich ein Familienmitglied sowie ein Jagdkollege auf die Suche nach dem Mann.

Anhand der übermittelten GPS-Koordinaten konnte die Unfallstelle eingegrenzt werden. Ein Förster und ein Familienmitglied fanden den 76-Jährigen schließlich unterhalb einer steilen Böschung und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein.

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Wenige Minuten später trafen Einsatzkräfte der Bergrettung Leoben sowie der Polizei ein und unterstützten die Reanimation mit einem Defibrillator. Auch der alarmierte Rettungshubschrauber Christophorus 17 erreichte die Unfallstelle. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.

Mit Hund unterwegs
Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann mit seinem E-Bike und seinem Hund auf einer Forststraße in seinem Jagdrevier unterwegs gewesen sein. Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache etwa 25 Meter über eine steile Böschung abgestürzt sein.

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