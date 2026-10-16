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Selbst ihm zu peinlich

Trump feuert Sprecherin nach nur einer Woche

Außenpolitik
16.10.2026 19:38
Katie Zacharias Tage als Pressesprecherin von US-Präsidenten Donald Trump sind gezählt.
Katie Zacharias Tage als Pressesprecherin von US-Präsidenten Donald Trump sind gezählt.(Bild: AP/Manuel Balce Ceneta)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach nicht einmal einer Woche hat US-Präsident Donald Trump seine neue Pressesprecherin Katie Zacharia gefeuert. Das teilten Berater des Präsidenten mit. Zacharia war wegen Falschangaben zu ihrem Lebenslauf unter Druck geraten und mit peinlichen Sagern aufgefallen.

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Erst seit 12. Oktober war Zacharia die Pressesprecherin von Trump, am Freitag hat der US-Präsident diese Karriere schon wieder beendet, wie der US-Sender CNN berichtet. Zuvor hatte Trump Zacharia ihren Rücktritt schon nahegelegt. Er habe ihr geraten, noch einmal zu „überdenken“, ob sie seine Sprecherin bleiben wolle. „Katie, brauchst du das? Ich glaube nicht, dass du das brauchst“, soll er zu ihr gesagt haben.

Zacharia war wegen Falschangaben zu ihrem Lebenslauf unter Druck geraten. Sie hatte sich selbst als Anwältin bezeichnet, obwohl keine Zulassung nachgewiesen wurde. In einem Interview mit Fox-News-Moderators Sean Hannity gab sie schließlich zu, bei der Prüfung durchgefallen zu sein.

Peinlicher Versprecher
Ihr Start als Pressesprecherin verlief holprig, Zacharias erste Pressekonferenz endete schon nach ein paar Minuten. Immer wieder verhaspelte sie sich und sprach – auf ihre Familie angesprochen – an einer Stelle von „meinem Präsidenten“ statt von „meinem Ehemann“. „Das ist ein Guter“, scherzte sie danach über den Versprecher.

Auch mit einer Aussage über Sanitäranlagen in China sorgte Zacharia für Wirbel. Sie sprach im rechtskonservativen Sender Real America‘s Voice über die US-Wahl 2016. Damals sei allen gesagt worden, China ziehe als aufstrebende Macht am Horizont auf. „Wie kann China schon das nächste Land am Horizont sein? Die haben doch nicht einmal ordentliche Toiletten“, fuhr sie fort.

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Jetzt wurde es wohl selbst Donald Trump zu bunt. Obwohl seine neue Sprecherin als erzkonservativ und loyal ihm gegenüber gilt, räumte er ein: „Vielleicht ist das nichts für sie“ – und feuerte sie. Es bleibt abzuwarten, wer ihren Platz einnehmen wird.

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