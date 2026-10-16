Trump feuert Sprecherin nach nur einer Woche

Erst seit 12. Oktober war Zacharia die Pressesprecherin von Trump, am Freitag hat der US-Präsident diese Karriere schon wieder beendet, wie der US-Sender CNN berichtet. Zuvor hatte Trump Zacharia ihren Rücktritt schon nahegelegt. Er habe ihr geraten, noch einmal zu „überdenken“, ob sie seine Sprecherin bleiben wolle. „Katie, brauchst du das? Ich glaube nicht, dass du das brauchst“, soll er zu ihr gesagt haben.