Olympiasieger Carapaz wechselt zum NSN-Team

Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz wechselt nach vier Jahren beim US-Radrennstall EF zum NSN-Team von Fußball-Ikone Andres Iniesta.
Der Giro-Gewinner von 2019 erhielt beim in Spanien beheimateten Rennstall mit Schweizer Lizenz einen Vertrag bis Ende 2029. Der 33-jährige Ecuadorianer hat neben seinem Sieg bei der Italien-Rundfahrt 2019 bereits vier weitere Grand-Tour-Podestplätze erreicht. Heuer war der Bergspezialist bei der Vuelta a Espana hinter Felix Gall Vierter.
Bei der Tour de France landete Carapaz nach zwei Etappensiegen auf dem achten Rang und eroberte wie 2024 das gepunktete Bergtrikot. Mit insgesamt zehn Tagessiegen (3 x Tour de France, 4 x Giro d‘Italia und 3 x Vuelta) zählt er zu den erfolgreichsten Etappenjägern der vergangenen zehn Jahre bei den großen Rundfahrten.
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