Olympiasieger Carapaz wechselt zum NSN-Team

Bei der Tour de France landete Carapaz nach zwei Etappensiegen auf dem achten Rang und eroberte wie 2024 das gepunktete Bergtrikot. Mit insgesamt zehn Tagessiegen (3 x Tour de France, 4 x Giro d‘Italia und 3 x Vuelta) zählt er zu den erfolgreichsten Etappenjägern der vergangenen zehn Jahre bei den großen Rundfahrten.