Comedian Paul Panzer trauert um seine Ehefrau

„Leben ein großes Geschenk“

Sein Sohn habe jetzt oberste Priorität, so der Comedian. Gleichzeitig versuche er, positiv in die Zukunft zu schauen, wie er im Gespräch mit Sigl weiter ausführte: „Ich finde wirklich, dass das Leben ein großes Geschenk ist, ein großes Abenteuer ist.“