Comedian Paul Panzer trauert um seine Ehefrau

Paul Panzer trauert um seine Ehefrau, mit der er 25 Jahre zusammen war. Zum ersten Mal sprach der Comedian jetzt erstmals öffentlich über den schweren Schicksalsschlag.
Im April unterbrach Panzer überraschend seine Tournee „Schöne neue Welt – Welcome to hell“. Sein Management sprach damals von einem „schweren persönlichen Verlust im engsten Familienkreis“, ohne weitere Angaben zu machen.
Sohn hat für Panzer Priorität
Jetzt machte der Comedian öffentlich, dass er von seiner Ehefrau Abschied nehmen musste. „Meine Frau ist gestorben, die Liebe meines Lebens. 25 Jahre waren wir zusammen“, erklärte Paul Panzer, der bürgerlich Dieter Tappert heißt, im Podcast „Betreff: Leben – die Sprechstunde mit Hans Sigl“.
Der Verlust wiegt selbstverständlich schwer, doch Panzer will für den gemeinsamen Sohn den Lebensmut nicht verlieren. „Da kann ich aber trotzdem nicht sagen: Ja gut, jetzt ist alles zu Ende.“
„Leben ein großes Geschenk“
Sein Sohn habe jetzt oberste Priorität, so der Comedian. Gleichzeitig versuche er, positiv in die Zukunft zu schauen, wie er im Gespräch mit Sigl weiter ausführte: „Ich finde wirklich, dass das Leben ein großes Geschenk ist, ein großes Abenteuer ist.“
Nach seinem tragischen Verlust kehrt Panzer nun wieder auf die Bühne zurück – zwei Termine stehen noch diese Woche bei ihm auf dem Plan. Zudem sind weitere Auftritte in Deutschland und Österreich geplant.
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