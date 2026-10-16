Rapid kommt! ÖSV-Star Schwarz als Fan des Gegners

Radentheins Zweitliga-Basketballer haben einen echten Edelfan: ÖSV-Ski-Star Marco Schwarz! Der spricht über seinen Bezug zu den Korbjägern, seine Wünsche für den Aufsteiger und warum er Basketball sogar dem Fußball vorzieht. Auch seine Mama mischt beim Klub mit. Und vor dem Duell mit Rapid Wien schwärmt der Garnets-Obmann von „Blacky“.