Rapid gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

Mit dem Duell zwischen dem Rapid und Hartberg wird heute die neunte Runde der Bundesliga eröffnet. Los geht es um 19.30 Uhr, mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Die grün-weiße Truppe von Coach Johannes Hoff Thorup ist als Tabellenführer und vor Heimpublikum klarer Favorit. Allerdings wissen die Steirer gut, wie man in Hütteldorf reüssiert. In der Vorsaison nahm der TSV aus den zwei Auswärtsspielen vier Punkte mit. Beide Teams wollen jedenfalls ihren aktuellen Erfolgslauf fortsetzen.
Rapid tritt derzeit mit breiter Brust auf. Der 2:0-Sieg am Sonntag bei Meister LASK war auch für Hoff Thorup keiner zum sofortigen Abhaken. „Es gibt einige Spiele in der Saison, die wahrscheinlich etwas mehr bedeuten. Das war meiner Meinung nach ein wohlverdienter Sieg, bei dem wir das Spiel von der ersten Minute an unter Kontrolle hatten. Es ist wichtig für eine Mannschaft und alle Beteiligten, dass wir uns gegenseitig manchmal zeigen, dass wir das auch an einem schwierigen Ort schaffen können“, erklärte der Däne.
Außenverteidiger Jannes Horn sprach von harter Arbeit, die dahinter stecke, und von einem guten Teamgeist. „Dieses Jahr treten wir extrem geschlossen auf. Wir haben eine klare Idee, jeder verfolgt diese Idee. Und wir merken auf dem Platz, dass das, was vom Trainerteam von uns verlangt wird, Sinn ergibt, wenn wir es umsetzen“, sagte der Deutsche. Die Folge: „Wir spielen guten Fußball, gewinnen Spiele, sind eine Mannschaft in der Kabine und außerhalb.“
Gute Hartberg-Bilanz gegen Hoff Thorup
Hartberg hat sich bisher gegenüber Hoff Thorup und Rapid als hartnäckig erwiesen. Der 37-jährige Däne hat in drei Duellen mit den Oststeirern noch nicht gewonnen, zwei Remis und eine Niederlage lautet die diesbezügliche Bilanz. Markus Schopp und Co. wollen diesen Trend beibehalten. Die Hoffnungen dazu sind nicht unberechtigt, der TSV ist seit fast zwei Monaten bzw. sechs Pflichtspielen unbesiegt. In den vergangenen fünf Meisterschaftsspielen gab es drei Siege und zwei Remis – Ergebnis ist Rang fünf. Zuletzt gab es einen wilden 4:3-Erfolg in Lustenau mit Triplepacker Marco Hoffmann als Matchwinner.
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