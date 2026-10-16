Rapid gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

Rapid tritt derzeit mit breiter Brust auf. Der 2:0-Sieg am Sonntag bei Meister LASK war auch für Hoff Thorup keiner zum sofortigen Abhaken. „Es gibt einige Spiele in der Saison, die wahrscheinlich etwas mehr bedeuten. Das war meiner Meinung nach ein wohlverdienter Sieg, bei dem wir das Spiel von der ersten Minute an unter Kontrolle hatten. Es ist wichtig für eine Mannschaft und alle Beteiligten, dass wir uns gegenseitig manchmal zeigen, dass wir das auch an einem schwierigen Ort schaffen können“, erklärte der Däne.