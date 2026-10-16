Bibi-Blocksberg-Erfinderin wütend auf Alice Weidel

Ob Donnelly diese Kritik damals schon bewusst in ihre Geschichten eingearbeitet hat? „Überhaupt nicht. Feministisch war das damals das Zeichen der Zeit, dass das gerade losgegangen ist. Ich habe in Berlin gelebt und da gab es eine sehr starke Frauenbewegung.“ Auf Krampf die Feministin raushängen lassen wollte sie jedoch auch nicht: „Ich habe mir nicht überlegt, dass ich jetzt unbedingt etwas Feministisches schreiben muss. Sondern es war mein innerstes Bedürfnis auch.“