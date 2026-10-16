Keine Kinder: Rapid sorgt für Überraschung!

Thorup vertraut seiner Erfolgself

Während es beim Einlaufen eine ungewöhnliche Besetzung gab, setzte Trainer Hoff Thorup auf dem Platz ganz auf Beständigkeit. Der Rapid-Coach schickte bereits zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf ins Rennen. Seit drei Spieltagen verzichtet der Trainer somit auf Veränderungen in seiner Anfangsformation. Ein deutliches Zeichen des Vertrauens in seine Mannschaft.