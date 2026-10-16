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Keine Kinder: Rapid sorgt für Überraschung!

Bundesliga
16.10.2026 20:09
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dieses Bild sieht man auch nicht alle Tage! Beim Heimspiel des SK Rapid gegen den TSV Hartberg gab es bereits vor dem Anpfiff eine besondere Überraschung. Statt der üblichen Einlaufkinder wurden die Kicker von Fans begleitet, die mindestens 60 Jahre alt sind (siehe Video oben).

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Hinter der Aktion steckte der „Tag der Seniorinnen und Senioren“, den Rapid rund um das Bundesliga-Duell veranstaltete. Dabei durften Anhänger des Jahrgangs 1966 oder älter nicht nur mit ihren Idolen auf den Rasen einlaufen, sondern profitierten auch von einer besonderen Ticketaktion.

Ü60-Rapid-Fans durften mit den Spielern einlaufen.
Ü60-Rapid-Fans durften mit den Spielern einlaufen.(Bild: sportkrone.at)

Bis zu zwei Eintrittskarten konnten sich die älteren Rapid-Fans mit 50 Prozent Ermäßigung für sämtliche öffentlichen Sektoren sichern.

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Thorup vertraut seiner Erfolgself
Während es beim Einlaufen eine ungewöhnliche Besetzung gab, setzte Trainer Hoff Thorup auf dem Platz ganz auf Beständigkeit. Der Rapid-Coach schickte bereits zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf ins Rennen. Seit drei Spieltagen verzichtet der Trainer somit auf Veränderungen in seiner Anfangsformation. Ein deutliches Zeichen des Vertrauens in seine Mannschaft.

Angesichts der bisherigen Bilanz ist das wenig überraschend: Sieben Siege aus acht Partien sprechen schließlich für sich.

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