Bein unter Rad: Mann alarmierte selbst die Rettung

Ein 63-Jähriger wurde am Freitagvormittag bei Arbeiten an seinem Traktor im steirischen Naas mit dem Bein unter einem Rad eingeklemmt. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden.
Gegen 11.30 Uhr war der 63-Jährige aus dem Bezirk Weiz damit beschäftigt, die Batterie seines Traktors auszutauschen. Testweise wollte er daraufhin das Fahrzeug starten und betätigte dazu die Zündung von außen. Da offenbar noch ein Gang eingelegt war, setzte sich der Traktor ruckartig nach vorne in Bewegung und überrollte das Bein des Mannes.
Obwohl sein Fuß unter dem Traktor eingeklemmt war, gelang es dem 63-Jährigen, selbst die Rettungskräfte zu verständigen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe.
Kräfte der Feuerwehr Weiz konnte den eingeklemmten Mann befreien. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 12 nachalarmiert. Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige in das LKH Graz geflogen.
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