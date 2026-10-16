Bein unter Rad: Mann alarmierte selbst die Rettung

Gegen 11.30 Uhr war der 63-Jährige aus dem Bezirk Weiz damit beschäftigt, die Batterie seines Traktors auszutauschen. Testweise wollte er daraufhin das Fahrzeug starten und betätigte dazu die Zündung von außen. Da offenbar noch ein Gang eingelegt war, setzte sich der Traktor ruckartig nach vorne in Bewegung und überrollte das Bein des Mannes.