Raue Töne beim Volleyball: „Kürzungen erbärmlich!“

„Der erste Titel in Österreich!“

Doch auch sportlich ging es im Sportpark heiß her: Am Parkett duellierten sich Meister Hartberg und Cupsieger UVC Graz um den Supercup-Pokal. Bei der „Generalprobe“ vor dem Ligastart an diesem Wochenende sicherten sich am Ende die Oststeirer mit einem deutlichen 3:0 die erfolgreiche Titelverteidigung. „Unglaublich, für mich ist es der erste Titel in Österreich“, strahlte Clemens Ecker, der zum Mann des Spiels gewählt wurde. „Wir arbeiten jetzt hart weiter, denn in der Liga will uns jeder den Titel wegnehmen. Da macht es uns am Feld schon Spaß.“