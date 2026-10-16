Raue Töne beim Volleyball: „Kürzungen erbärmlich!“

Der erste Saisontitel der neuen Herren-Volleyball-Saison geht an Meister Hartberg! Die Oststeirer setzten sich im Supercup in Graz gegen Cupsieger UVC klar mit 3:0 durch. Am Rande des Events waren aber auch die Kürzungen des Grazer Sport-Budgets abermals viel diskutiertes Thema.
„Das ist nicht beschämend, das ist erbärmlich!“, brachte es Michael Horvath am Rande des Supercups am Freitagabend auf den Punkt, wenn der Vize-Präsident des österreichischen Volleyballverbandes an Förderkürzungen denkt. Das steirische Sportbudget macht ohnehin nur rund 0,3 Prozent des Gesamtbudgets aus. Außerdem rechnet er vor, dass man in den letzten zehn Jahren über 50 Prozent Realwertverlust bei diversen Mannschaftssportarten hinnehmen musste.
„Menschen, die Sport betreiben, leben 15 Jahre gesünder. Was aktuell passiert, ist extrem kurzsichtig.“ Und dass die vielen steirischen Vereine jährlich Hunderte Kinder und Jugendliche aufgrund von Platznot abweisen müssen? Sowieso kein Geheimnis. „Es sind wegen finanziellen Gründen auch keine neuen Hallen in Planung – das ist ein echtes Armutszeugnis!“
„Der erste Titel in Österreich!“
Doch auch sportlich ging es im Sportpark heiß her: Am Parkett duellierten sich Meister Hartberg und Cupsieger UVC Graz um den Supercup-Pokal. Bei der „Generalprobe“ vor dem Ligastart an diesem Wochenende sicherten sich am Ende die Oststeirer mit einem deutlichen 3:0 die erfolgreiche Titelverteidigung. „Unglaublich, für mich ist es der erste Titel in Österreich“, strahlte Clemens Ecker, der zum Mann des Spiels gewählt wurde. „Wir arbeiten jetzt hart weiter, denn in der Liga will uns jeder den Titel wegnehmen. Da macht es uns am Feld schon Spaß.“
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