Erleben Sie den Rekordmeister live im Stadion

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16.10.2026 19:39
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Gewinnen Sie Tickets für die Bundesliga Partie SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau.
Gewinnen Sie Tickets für die Bundesliga Partie SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau.(Bild: GEPA)
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Am Samstag, dem 24. Oktober, empfängt der SK Rapid Wien den SC Austria Lustenau im Allianz-Stadion. Die „Krone“ verlost 2x2 Tickets für das Bundesliga-Duell und bringt Sie damit hautnah ans Spielfeld!

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Bei Rapid läuft es derzeit rund! Unter Trainer Johannes Hoff Thorup haben sich die Grün-Weißen an die Tabellenspitze gesetzt. Ein beeindruckender 8:0-Kantersieg gegen den GAK, ein 3:1-Erfolg über Sturm Graz und zuletzt der wichtige 2:0-Auswärtssieg gegen den amtierenden Meister LASK unterstreichen die starke Form der Hütteldorfer. Besonders Ercan Kara und Claudy Mbuyi sorgten beim jüngsten Erfolg in Linz für Jubel.

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Nun wollen die Rapidler ihren Erfolgslauf fortsetzen. Am Samstag, dem 24. Oktober, gastiert Austria Lustenau im Allianz Stadion. Ab 19.30 Uhr wollen die Grün-Weißen vor heimischer Kulisse die nächsten drei Punkte einfahren und ihre Spitzenposition festigen.

Mit der „Krone“ sind Sie live dabei!
Wir verlosen 2x2 Tickets für das Bundesliga-Duell zwischen Rapid Wien und Austria Lustenau. Nutzen Sie Ihre Chance und erleben Sie die grün-weiße Fußballatmosphäre in Hütteldorf hautnah! Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Krone“ Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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