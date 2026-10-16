Erleben Sie den Rekordmeister live im Stadion

Bei Rapid läuft es derzeit rund! Unter Trainer Johannes Hoff Thorup haben sich die Grün-Weißen an die Tabellenspitze gesetzt. Ein beeindruckender 8:0-Kantersieg gegen den GAK, ein 3:1-Erfolg über Sturm Graz und zuletzt der wichtige 2:0-Auswärtssieg gegen den amtierenden Meister LASK unterstreichen die starke Form der Hütteldorfer. Besonders Ercan Kara und Claudy Mbuyi sorgten beim jüngsten Erfolg in Linz für Jubel.