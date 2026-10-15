Nächster Rückruf bei VW: Batterien können brennen!

Streng genommen sind es zwei Rückrufe, einer in den USA mit 22.524 Fahrzeugen vom Typ ID.4 sowie einer in Deutschland, bei dem nach Informationen des „Handelsblatts“ „eine niedrige fünfstellige Zahl“ von Fahrzeugen der ID-Familie betroffen ist. Genannt werden VW ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz, dazu kommen einige Tausend Cupra Born. Skoda-Modelle sollen von dieser aktuellen Aktion nicht betroffen sein.