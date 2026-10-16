Mit Fuß in heißes Öl: Arbeiter schwer verletzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 22.15 Uhr. Zusammen mit einem Arbeitskollegen (47) war der 36-Jährige mit Arbeiten in der Küche des Betriebs beschäftigt. „Ersten Erhebungen zufolge hatten die beiden Männer von einer Fritteuse heißes Öl in ein Gefäß abgelassen und dieses zur Seite gestellt“, schildern die Ermittler der Polizei.