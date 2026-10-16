Mit Fuß in heißes Öl: Arbeiter schwer verletzt

Fataler Arbeitsunfall in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Donnerstag! In der Küche eines Betriebs stieg ein Angestellter (36) versehentlich mit dem Fuß in ein Gefäß mit heißem Öl. Ein Notarzt musste den Schwerverletzten erstversorgen.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 22.15 Uhr. Zusammen mit einem Arbeitskollegen (47) war der 36-Jährige mit Arbeiten in der Küche des Betriebs beschäftigt. „Ersten Erhebungen zufolge hatten die beiden Männer von einer Fritteuse heißes Öl in ein Gefäß abgelassen und dieses zur Seite gestellt“, schildern die Ermittler der Polizei.
In Klinik eingeliefert
Und dann passierte das fatale Missgeschick: „Der 36-Jährige stieg in das am Boden abgestellte Gefäß und zog sich schwere Verletzungen zu.“ Der eintreffende Notarzt und Rettungssanitäter führten die Erstversorgung vor Ort durch.
Im Anschluss wurde der Arbeiter in die Klinik eingeliefert.
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