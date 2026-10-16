Rote Teufel bauen auf Unterstützung ihrer Fans

In der bisherigen Saison der HLA-Meisterliga läuft es überhaupt nicht für die Harder. Nach sechs Runden liegen die Teufel mit vier Punkten auf Platz acht, ein ungewohntes Bild. Heute gegen Linz hoffen Coach Spyros Balomenos und sein Team darum auf viel Unterstützung des eigenen Publikums.
„Wir durchleben eine schwierige Phase, das ist die Realität“, macht Spyros Balomenos, der Headcoach der Harder Handballer kein Hehl daraus, dass der Saisonstart alles andere als gut verlief.
Nach zwei Niederlagen in der HLA Meisterliga und zwei Pleiten im EHF European Cup schienen sich die „Roten Teufel vom Bodensee“ gefangen zu haben. Doch nach den Siegen gegen Meister Bad Vöslau und Vizemeister Krems setzte es mit dem 26:34 gegen Bärnbach die höchste Heimpleite in der Liga-Geschichte seit fast elf Jahren und auch das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Fivers Margarten ging mit 31:38 klar verloren. Tabellenplatz acht nach sechs Runden – deutlich zu wenig für den Anspruch des siebenfachen Meisters.
Trendwende soll her
Beim heutigen Heimspiel (19/live auf SPORT Krone) gegen Linz soll die Trendwende her. „Wir müssen eine Reaktion zeigen und vereint mit den Fans an unserer Seite den Sieg holen“, baut Balomenos auf die Unterstützung der Anhänger. Leicht wird es gegen den Tabellendritten nicht, auch wenn die Harder die letzten vier Duelle gegen die Oberösterreicher gewinnen konnten.
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