Rote Teufel bauen auf Unterstützung ihrer Fans

Nach zwei Niederlagen in der HLA Meisterliga und zwei Pleiten im EHF European Cup schienen sich die „Roten Teufel vom Bodensee“ gefangen zu haben. Doch nach den Siegen gegen Meister Bad Vöslau und Vizemeister Krems setzte es mit dem 26:34 gegen Bärnbach die höchste Heimpleite in der Liga-Geschichte seit fast elf Jahren und auch das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Fivers Margarten ging mit 31:38 klar verloren. Tabellenplatz acht nach sechs Runden – deutlich zu wenig für den Anspruch des siebenfachen Meisters.