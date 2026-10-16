Mit Andreas Ferner den Schulwahnsinn weglachen

Andreas Ferner ist in der heimischen Kabarettszene mittlerweile angekommen. Mit seinem neuen Programm „Bro-Fessor, checkst du!?“ nimmt der Schauspieler und Kabarettist, welcher ausgebildeter und praktizierender Lehrer ist, den Schulalltag auseinander und erzählt, mit welchen Problemen sich Lehrer in den heutigen Klassenzimmern auseinandersetzen. Sein neues Programm startet am 28. Oktober und Sie können live dabei sein!
Zwischen Pubertät, Elternabend und Handy-Dauerstress: Andreas Ferner weiß, dass der Schulalltag jede Menge Kabarettpotenzial bietet. In seinem neuen Programm „Bro-Fessor, checkst du!?“ nimmt Österreichs lustigster Lehrer die kleinen und großen Herausforderungen des Bildungsalltags aufs Korn und sorgt dabei garantiert für viele Wiedererkennungsmoment.
Vom Klassenzimmer direkt auf die Bühne
Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Lehrer haben Andreas Ferner eines gelehrt: Langweilig wird es in der Schule nie. Ob veränderte Erziehung, neue Kommunikationswege zwischen Eltern und Lehrkräften oder die digitale Lebenswelt der Jugendlichen, der Stoff für seine Pointen geht ihm nie aus. In seinem mittlerweile sechsten Soloprogramm verbindet Ferner persönliche Erfahrungen aus dem Lehrerleben mit einem humorvollen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Mit treffsicheren Beobachtungen und einer großen Portion Selbstironie zeigt er, warum man über manche Situationen am besten einfach lachen sollte.
Mitmachen und gewinnen
Für die Premiere seines neuen Programms „Bro-Fessor, checkst du!?“ am 28. Oktober im Wiener Oprheum verlost die „Krone“ 2x2 Tickets. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.