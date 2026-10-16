Mit Andreas Ferner den Schulwahnsinn weglachen

Vom Klassenzimmer direkt auf die Bühne

Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Lehrer haben Andreas Ferner eines gelehrt: Langweilig wird es in der Schule nie. Ob veränderte Erziehung, neue Kommunikationswege zwischen Eltern und Lehrkräften oder die digitale Lebenswelt der Jugendlichen, der Stoff für seine Pointen geht ihm nie aus. In seinem mittlerweile sechsten Soloprogramm verbindet Ferner persönliche Erfahrungen aus dem Lehrerleben mit einem humorvollen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Mit treffsicheren Beobachtungen und einer großen Portion Selbstironie zeigt er, warum man über manche Situationen am besten einfach lachen sollte.