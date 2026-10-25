Tochter getötet: „Wollte Ella nicht zurücklassen“

Ella sei doch sein „Lieblingskind“ gewesen, stammelt der Steirer bei den Befragungen durch die Ermittler, „zu ihr hatte ich immer etwas mehr Nähe als zu meiner zweiten Tochter. Ich wollte sie mitnehmen“

Trennung stand im Raum

Das Motiv für die Wahnsinnstat dürfte in der bevorstehenden Trennung des Bautechnikers von seiner Lebensgefährtin liegen, mit der er trotzdem noch unter einem Dach wohnte. Andere Anhaltspunkte ergaben sich bis dato jedenfalls nicht.