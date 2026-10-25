Tochter getötet: „Wollte Ella nicht zurücklassen“

Jener Vater aus Kumberg, der im August seine achtjährige Tochter erstach, legte ein grauenhaftes Geständnis ab. Er wollte die Kleine mit ins Grab nehmen. Der 37-Jährige bleibt in U-Haft, die Ermittlungen dauern an.
In den stundenlangen Verhören in der Grazer Justizanstalt widerspricht er sich bisweilen, revidiert manche Behauptungen, um dann erst wieder auf sie zurückzukommen. Seine Aussagen sind oft wirr – einen grauenvollen Satz wiederholt er aber immer wieder: „Ich wollte Ella nicht in dieser Welt zurücklassen!“
Die Rede ist von jenem 37-jährigen Diplomingenieur aus Kumberg, der in den späten Abendstunden des 17. August seine achtjährige Tochter mit einem Küchenmesser von 20 Zentimetern Länge eiskalt erstach – im Kinderzimmer, wo sie mit ihrer jüngeren Schwester friedlich schlief. Danach fügte er sich mit der Tatwaffe selbst Verletzungen zu, überlebte den Suizidversuch aber.
Ella sei doch sein „Lieblingskind“ gewesen, stammelt der Steirer bei den Befragungen durch die Ermittler, „zu ihr hatte ich immer etwas mehr Nähe als zu meiner zweiten Tochter. Ich wollte sie mitnehmen“
Trennung stand im Raum
Das Motiv für die Wahnsinnstat dürfte in der bevorstehenden Trennung des Bautechnikers von seiner Lebensgefährtin liegen, mit der er trotzdem noch unter einem Dach wohnte. Andere Anhaltspunkte ergaben sich bis dato jedenfalls nicht.
„Die Ermittlungen in dem Fall sind aber noch nicht zur Gänze abgeschlossen“, bestätigt Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, der „Steirerkrone“. Der mutmaßliche Mörder ist weiter in U-Haft.
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