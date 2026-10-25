Audi will erste Autofabrik in den USA bauen

Ankündigung in heißer Phase des Wahlkampfs

Trump rief dann Audi-Chef Gernot Döllner auf die Bühne, der ihm vor den US-Parlamentswahlen wiederum für dessen Unterstützung dankte. Bis zu den wichtigen Midterms sind es weniger als zehn Tage. Am 3. November stimmen die Amerikanerinnen und Amerikaner über die Sitze im Repräsentantenhaus und einen Teil der Sitze im Senat ab. Die Republikanische Partei Trumps will ihre hauchdünnen Mehrheiten in den beiden Kammern des US-Kongresses verteidigen.