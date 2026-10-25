Barcelona: Festnahmen bei chaotischen Protesten

Hintergrund ist die Wohnungskrise in Portugal, die zu den schwersten in Europa zählt. Die Immobilienpreise haben sich seit 2017 mehr als verdoppelt, die Mieten für Neuverträge sind fast ebenso stark gestiegen. Besonders junge Menschen sind betroffen. Die Demonstrierenden fordern von der Regierung, einen Gesetzentwurf zur Erleichterung von Zwangsräumungen zu kippen und die Mieten für neue Verträge zu begrenzen. Nach Schätzungen der portugiesischen Zentralbank fehlen landesweit 300.000 Wohnungen.