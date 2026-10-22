Kunst-Eldorado für Entdecker: Lissabons Museen

Die alte Tram, die sich durch die steilen Altstadtgassen arbeitet, der Elevador de Santa Justa (derzeit geschlossen), der die Unterstadt mit dem Altstadtviertel verbindet und von dem aus man auf die nächste Attraktion blickt: das Castelo de São Jorge. Wenn man auch noch wehmütigen Fado mit Portwein versüßt und in ein Pastéis de Nata, eines der himmlischen Blätterteig-Pastetchen mit Milchcremefüllung, beißt, ist das Lissabon wie aus dem Touri-Guide perfekt.