Sölden: Das sind die Startnummern der ÖSV-Herren

Nach den Damen sind heute die Herren an der Reihe! Mit dem Riesentorlauf am Rettenbachgletscher in Sölden wird die neue Ski-Saison in Angriff genommen. Atle Lie McGrath eröffnet das Rennen – anschließend folgen mit Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz gleich zwei ÖSV-Asse.
Mit den Rängen zwei durch Marco Schwarz, vier durch Stefan Brennsteiner und sechs durch Raphael Haaser ist Österreichs Riesentorläufern vor einem Jahr in Sölden ein Traumstart in die alpine Ski-Weltcup-Saison gelungen. Auch heute zählen sie auf dem Rettenbachferner zu den Mitfavoriten.
Die Startnummern der weiteren Österreicher: Raphael Haaser (16), Joshua Sturm (22), Patrick Feurstein (23), Lukas Feurstein (45), Noel Zwischenbrugger (57) und Jakob Eisner (69).
Braathen und Odermatt als Gejagte?
Chancen auf den Sieg dürfen sich vor allem auch Olympiasieger und Kugelgewinner Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien/Startnummer 4) und Marco Odermatt (Schweiz/Startnummer 6) ausrechnen.
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