Willenskraft stärken: Tipps von Extremsportlerin

Im Beruf türmen sich die Aufgaben, zu Hause warten die Kinder, und die eigenen Bedürfnisse müssen mal wieder aufgeschoben werden. Wer solche Tage kennt, weiß: Ziele zu verfolgen, kostet Kraft. Manchmal braucht es einen ordentlichen Schubs, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Doch was, wenn aus Durchhaltevermögen ein Zwang wird, immer weiterzumachen? Und wie gelingt es, auch in schwierigen Zeiten den richtigen Weg nicht aus den Augen zu verlieren?