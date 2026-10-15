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Am Berg und im Alltag

Willenskraft stärken: Tipps von Extremsportlerin

Vorarlberg
15.10.2026 05:00
Evelyne Binsack hat als erste Schweizerin den Mount Everest bestiegen, zudem hat sie es sowohl ...
Evelyne Binsack hat als erste Schweizerin den Mount Everest bestiegen, zudem hat sie es sowohl zum Nord- als auch zum Südpol geschafft. Dafür braucht es einen starken Willen.(Bild: privat)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Wer seine Ziele erreichen will, braucht Ausdauer. Doch wer immer nur weitermacht, riskiert, sich selbst zu verlieren. Die Extrembergsteigerin Evelyne Binsack erklärt, wie wir unsere Willenskraft stärken können. 

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Im Beruf türmen sich die Aufgaben, zu Hause warten die Kinder, und die eigenen Bedürfnisse müssen mal wieder aufgeschoben werden. Wer solche Tage kennt, weiß: Ziele zu verfolgen, kostet Kraft. Manchmal braucht es einen ordentlichen Schubs, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Doch was, wenn aus Durchhaltevermögen ein Zwang wird, immer weiterzumachen? Und wie gelingt es, auch in schwierigen Zeiten den richtigen Weg nicht aus den Augen zu verlieren?

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