Willenskraft stärken: Tipps von Extremsportlerin

Wer seine Ziele erreichen will, braucht Ausdauer. Doch wer immer nur weitermacht, riskiert, sich selbst zu verlieren. Die Extrembergsteigerin Evelyne Binsack erklärt, wie wir unsere Willenskraft stärken können.
Im Beruf türmen sich die Aufgaben, zu Hause warten die Kinder, und die eigenen Bedürfnisse müssen mal wieder aufgeschoben werden. Wer solche Tage kennt, weiß: Ziele zu verfolgen, kostet Kraft. Manchmal braucht es einen ordentlichen Schubs, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Doch was, wenn aus Durchhaltevermögen ein Zwang wird, immer weiterzumachen? Und wie gelingt es, auch in schwierigen Zeiten den richtigen Weg nicht aus den Augen zu verlieren?
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