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Doppelmayr feiert Spatenstich für Mega-Erweiterung

Wirtschaft
13.10.2026 19:22
Der freierliche Spatenstich.
Der freierliche Spatenstich.(Bild: Doppelmayr)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Vorarlberger Seilbahnriese Doppelmayr wird seinen Standort auf dem Areal „Hohe Brücke“ in Wolfurt erweitern. Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich.

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Die Erweiterung des Doppelmayr-Werks im Areal „Hohe Brücke“ umfasst rund 50.000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche sowie ein hochautomatisiertes Hochregallager. Damit entstehen zusätzliche Kapazitäten für die Fertigung von Seilbahnkomponenten für internationale Projekte und Raum für insgesamt rund 850 Arbeitsplätze. Aktuell in der Region auf verschiedene Standorte verteilte Arbeitsplätze werden künftig im Areal „Hohe Brücke“ vereint. Durch die Bündelung von Produktion, Logistik und Lagerhaltung können Prozesse effizienter gestaltet und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen werden.

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„Mit diesem Projekt investieren wir in hochwertige Gebäude, Maschinen und Infrastruktur und vor allem in die Zukunft unseres Unternehmens und unserer Mitarbeitenden. Es war ein langer Weg und wir sind froh, den Spatenstich heute als unser Bekenntnis zum Standort Wolfurt und zu Vorarlberg feiern zu können. Mit dieser Standorterweiterung schaffen wir die Voraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Michael Doppelmayr, Vorsitzender des Verwaltungsrats.

So wird die neue Produktionsstätte bald aussehen.
So wird die neue Produktionsstätte bald aussehen.(Bild: Doppelmayr)

Tittler: „Starkes Signal für den Wirtschaftsstandort“
Auch seitens des Landes ist man happy darüber, in diesen wirtschaftlich trüben Zeiten auch einmal einen Anlass zum Feiern zu haben. „Doppelmayr ist nicht nur ein bedeutendes Industrieunternehmen für unser Land, sondern genießt auch weltweit einen hervorragenden Ruf. Die Entscheidung, in Wolfurt in dieser Größenordnung zu investieren, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Vorarlberg und schafft langfristige Perspektiven für Beschäftigung, Wertschöpfung und Innovation. Solche Investitionen sind ein wichtiges Zeichen des Vertrauens in unsere Region“, freut sich Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.

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