Doppelmayr feiert Spatenstich für Mega-Erweiterung

Tittler: „Starkes Signal für den Wirtschaftsstandort“

Auch seitens des Landes ist man happy darüber, in diesen wirtschaftlich trüben Zeiten auch einmal einen Anlass zum Feiern zu haben. „Doppelmayr ist nicht nur ein bedeutendes Industrieunternehmen für unser Land, sondern genießt auch weltweit einen hervorragenden Ruf. Die Entscheidung, in Wolfurt in dieser Größenordnung zu investieren, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Vorarlberg und schafft langfristige Perspektiven für Beschäftigung, Wertschöpfung und Innovation. Solche Investitionen sind ein wichtiges Zeichen des Vertrauens in unsere Region“, freut sich Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.