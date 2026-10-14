Olympiasieger reist mit kleiner Glücksbringerin an

Am Donnerstag ist es endlich soweit, werden Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2026 in der Wiener Stadthalle gekürt. Einer der Kandidaten: Olympiasieger Alessandro Hämmerle. Der Vorarlberger reist mit der ganzen Familie per Eisenbahn in die Haupstadt und hat auch eine ganz besondere Glücksbringerin dabei.