Olympiasieger reist mit kleiner Glücksbringerin an

Am Donnerstag ist es endlich soweit, werden Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2026 in der Wiener Stadthalle gekürt. Einer der Kandidaten: Olympiasieger Alessandro Hämmerle. Der Vorarlberger reist mit der ganzen Familie per Eisenbahn in die Haupstadt und hat auch eine ganz besondere Glücksbringerin dabei.
„Das wird auf jeden Fall spannend“, fiebert Alessandro Hämmerle der Lotterien Sporthilfe Gala entgegen, bei der morgen in der Wiener Stadthalle Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet werden. Für „Izzi“, der im Februar zum zweiten Mal Snowboardcross-Olympia-Gold geholt hatte, wird aber schon die heutige Anreise ganz speziell.
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