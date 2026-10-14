Shootingstar Feurstein widersteht China-Verlockung

Die 28. Saison des „Team Vorarlberg“ war eine der erfolgreichsten in der Geschichte. Mitveranwortlich dafür: Kilian Feurstein. Der 23-jährige Dornbirner entwickelte sich 2026 zu einem exzellenten Sprinter, der sowohl bei der OÖ-Rundfahrt als auch in der Karibik glänzte. Erfolge, die auch international Wellen schlugen – sogar bis nach Asien.
„Nicht jedes Rennen war perfekt, aber mir ist sicher mehr aufgegangen, als ich mir zu Saisonbeginn erhofft hatte“, blickt Kilian Feurstein gerne auf die abgelaufene Saison zurück. Kein Wunder: In seinem dritten Jahr im Trikot des „Team Vorarlberg“, hat der ehemalige Mountainbiker scheinbar seine Position gefunden. „Nach der Vorbereitung war klar, dass mir die Mannschaft die Chance geben wird, mich als Sprinter zu versuchen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.