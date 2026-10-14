Shootingstar Feurstein widersteht China-Verlockung

„Nicht jedes Rennen war perfekt, aber mir ist sicher mehr aufgegangen, als ich mir zu Saisonbeginn erhofft hatte“, blickt Kilian Feurstein gerne auf die abgelaufene Saison zurück. Kein Wunder: In seinem dritten Jahr im Trikot des „Team Vorarlberg“, hat der ehemalige Mountainbiker scheinbar seine Position gefunden. „Nach der Vorbereitung war klar, dass mir die Mannschaft die Chance geben wird, mich als Sprinter zu versuchen.“