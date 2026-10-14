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Irrwitzige Panne

Bank zahlte aus Versehen 116.100 Euro zu viel aus

Salzburg
14.10.2026 19:17
Unglaublicher Bank-Irrtum: Georgi Bolkvadze und Giorgi Shavadze haben da gut lachen.
Unglaublicher Bank-Irrtum: Georgi Bolkvadze und Giorgi Shavadze haben da gut lachen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Was für ein Fehler seiner Bank! Ein Salzburger Student (25) wollte eigentlich 12.900 Euro von seinem Konto abheben, um damit seine Schulden zu begleichen. Bekommen hat er aber das Zehnfache: Das ist die schier unglaubliche Geschichte von Georgi Bolkvadze! 

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„So viel Bargeld hatte ich wirklich noch nie. Ich bezahle doch eigentlich alles mit Kreditkarte.“ Georgi Bolkvadze kann nicht aufhören zu grinsen. Immer wieder schüttelt er den Kopf. Ganz so als könnte er selbst noch immer nicht glauben, was er dieser Tage mitten in der Stadt Salzburg erlebt hat.

Doch der Reihe nach: Bolkvadze stammt aus Georgien, lebt und studiert seit einigen Jahren in der Mozartstadt. Kürzlich galt es, sein Visum zu verlängern. „Dafür ist es nötig auf seinem Bankkonto einen gewissen Betrag nachweisen zu können“, sagt der 25-Jährige. Er lieh sich von Freunden, Bekannten und Familie Geld, erfüllte somit alle Voraussetzungen und bekam so eine neue Aufenthaltsgenehmigung. „Jetzt wollte ich allen natürlich meine Schulden zurückzahlen“, sagt der Georgier. Daher machte sich Bolkvadze am vergangenen Freitag zur Sparkassen-Filiale im Salzburger Stadtteil Gnigl auf – und dort nahm die aberwitzige Geschichte ihren Lauf.

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Ich spreche nur Englisch, aber für die Mitarbeiterin war das kein Problem. Es gab keine Verständigungsschwierigkeiten

Georgi Bolkvadze, Student aus Georgien

Am Bankschalter bat der Georgier, 12.900 Euro von seinem Konto ausgezahlt zu bekommen. „Ich spreche nur Englisch, aber für die Mitarbeiterin war das kein Problem. Es gab keine Verständigungsschwierigkeiten“, betont der Student. Die Bankangestellte zählte vor seinen Augen Bargeld-Pakete ab und übergab sie dem leicht verdutzten Georgier. „Es hat ein bisschen viel ausgesehen, aber ich dachte mir nichts dabei“, meint der 25-Jährige.

Auf dem Konto des Georgiers wurden 12.9000 Euro abgebucht. Ausgezahlt bekam er das Zehnfache.
Auf dem Konto des Georgiers wurden 12.9000 Euro abgebucht. Ausgezahlt bekam er das Zehnfache.(Bild: Markus Tschepp)

Student zahlte Geld zurück: „Ehrensache“
Vor der Bankfiliale wartete Landsmann und Freund Giorgi Shavadze. Er nahm das Geld an sich, fuhr mit dem Auto in seine Wohnung. Bolkvadze machte sich mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio auf. Stunden später bekam der Student einen panischen Anruf. Ein Bankmitarbeiter rief an und erklärte peinlich berührt, dass man ihm aufgrund eines Fehlers satte 129.000 Euro – als das Zehnfache (!) als eigentlich gedacht – ausbezahlt hat. „Wir waren total perplex. Das Geld war eng und dicht verpackt, man merkte nicht, wie viel es wirklich war“, betont das Duo.

Die Georgier brachten die Geldpakete sofort zur Sparkasse zurück. „Das ist doch Ehrensache“, sagt Bolkvadze.

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