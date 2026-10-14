Bank zahlte aus Versehen 116.100 Euro zu viel aus

Doch der Reihe nach: Bolkvadze stammt aus Georgien, lebt und studiert seit einigen Jahren in der Mozartstadt. Kürzlich galt es, sein Visum zu verlängern. „Dafür ist es nötig auf seinem Bankkonto einen gewissen Betrag nachweisen zu können“, sagt der 25-Jährige. Er lieh sich von Freunden, Bekannten und Familie Geld, erfüllte somit alle Voraussetzungen und bekam so eine neue Aufenthaltsgenehmigung. „Jetzt wollte ich allen natürlich meine Schulden zurückzahlen“, sagt der Georgier. Daher machte sich Bolkvadze am vergangenen Freitag zur Sparkassen-Filiale im Salzburger Stadtteil Gnigl auf – und dort nahm die aberwitzige Geschichte ihren Lauf.